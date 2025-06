Marcello Antony fala sobre adoção, HIV e vida dos filhos na Europa

Marcello Antony surpreendeu o público ao compartilhar, pela primeira vez de forma aberta, a história da adoção de Francisco, hoje com 22 anos, que nasceu com o vírus do HIV. Segundo ele, a decisão de tornar pública essa informação partiu de um desejo de quebrar estigmas e inspirar outras famílias. “A importância de falar sobre esse assunto publicamente é justamente a maneira que achei de incentivar as pessoas que queiram passar pela adoção. O amor vence qualquer barreira”, afirmou em entrevista à revista Quem.

Francisco ainda convive com o HIV?

Não. O ator explicou que o filho foi adotado com uma possibilidade de desenvolver o vírus, já que ele foi transmitido pela mãe biológica. Mas a infecção não se confirmou: “Ele nunca teve HIV. O vírus foi eliminado do corpo dele nos primeiros meses de vida. Ele nunca conviveu com isso, nunca foi soropositivo”, esclareceu Antony. O ator ressaltou que o assunto foi mantido em sigilo durante a infância de Francisco por respeito ao filho e para protegê-lo de preconceitos.

Aos 60 anos, Marcello se considera realizado com a paternidade. Pai biológico, adotivo e também de dois enteados, ele afirma que todos os filhos são igualmente importantes:

“Não imaginava ser pai de cinco filhos, mas isso só me engrandece. Ser pai foi fundamental na minha vida”, disse. Ele é pai de Stephanie (25) e Francisco (22), filhos da relação com Mônica Torres; enteado de Lucas (24) e Louis (20), filhos da atual esposa, Carolina Villar; e tem ainda Lorenzo (13), o caçula.

Marcello Antony com os cinco filhos e a esposa em 2015 — Foto: Redes sociais

O que os filhos fazem hoje?

Vivendo com a família em Portugal desde 2018, Antony revelou que seus filhos mais velhos já estão independentes. Francisco trabalha como coordenador de cozinha em um restaurante, onde começou como auxiliar.

Outros dois filhos vivem na Holanda e trabalham como entregadores de aplicativo. “Eles têm total liberdade para seguir o próprio caminho, com a minha orientação, claro. Nunca forcei ninguém a nada”, contou o ex-ator. Segundo ele, o mais importante é dar apoio: “A vida não se acerta de primeira. O caminhar é a maior lição”.

Por que só agora ele falou sobre a adoção?

Antony afirmou que só se sentiu confortável para revelar a história de Francisco após ele atingir a maioridade. “Com 18, 19 anos, achei que ele estava pronto. E foi de forma natural”, explicou. Ele reforçou que o objetivo principal da revelação é combater o preconceito ainda existente em torno do HIV e da adoção de crianças com o vírus. “O Francisco nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. Aqui em Portugal, esse tema nem gerou comentários”, completou.

