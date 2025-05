SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A empresária Márcia Pessoa da Mota, ex-proprietária da mansão alugada por Lexa e MC Guimê em São Paulo, move uma ação milionária contra os artistas e também entrou com uma queixa-crime contra ambos. Segundo ela, o ex-casal teria ocultado bens e rendimentos para evitar o pagamento da dívida, o que caracterizaria fraude à execução.

De acordo com informações exclusivas divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a Justiça negou, no dia 8 de maio, todos os pedidos de medidas cautelares feitos por Márcia. Entre eles, estavam a apreensão dos passaportes de Lexa e Guimê e até a proibição de uso das redes sociais pelos artistas.

Lexa e MC Guimê (Foto: Reprodução) MC Guimê e Lexa (Foto: Reprodução)

Por que o juiz recusou as medidas?

A decisão judicial levou em conta um parecer do Ministério Público de São Paulo, emitido em março, que considerou desproporcionais os pedidos feitos por Márcia. O promotor destacou que restrições como a suspensão das redes sociais não cabem em um processo penal e que o bloqueio dos passaportes já foi vetado por um acórdão judicial anterior.

A Justiça ainda não recebeu formalmente a queixa-crime, o que significa que Lexa e MC Guimê não são réus no processo criminal. O juiz solicitou que a delegacia responsável informe quais medidas foram tomadas desde o registro da denúncia.

E a dívida de mais de R$ 5 milhões?

O processo cível continua correndo e Márcia Pessoa segue cobrando o valor, que segundo ela, continua aumentando com juros e correções. Enquanto isso, o impasse judicial se arrasta e os desdobramentos seguem sendo acompanhados pela imprensa.

The post Justiça nega bloqueio de passaportes de Lexa e MC Guimê em disputa milionária appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.