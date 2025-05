Fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe gera rumores e reação da equipe

SIGA NO

A notícia da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe movimentou as redes sociais nesta terça-feira (27/5). O anúncio, feito por meio de um comunicado conjunto no Instagram, rapidamente virou assunto entre fãs e internautas, alguns dos quais levantaram suspeitas sobre uma possível estratégia de marketing por trás do término.

Diante das especulações, a assessoria de imprensa de Virginia Fonseca se manifestou e foi direta: “Não é marketing”, afirmou a equipe da influenciadora, encerrando os boatos.

No comunicado, o casal explicou que a decisão foi tomada com maturidade e honestidade, reforçando que continuam unidos como amigos e parceiros na criação dos filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências”, afirmaram.

Como fica a família agora?

Apesar do fim do relacionamento amoroso, Virginia e Zé Felipe destacaram que o respeito e o carinho permanecem. O casal celebrou os anos vividos juntos e fez questão de afirmar que seguirão torcendo um pelo outro, sempre colocando os filhos em primeiro lugar.

A separação gerou comoção online. Entre mensagens de apoio e solidariedade, também surgiram teorias de que o rompimento poderia ser um artifício publicitário. Essas alegações, no entanto, foram descartadas prontamente pela equipe de Virginia, que reforçou a veracidade da decisão

Em paz e focados nos filhos

A mensagem final do casal deixou claro que, mesmo em caminhos distintos, a união familiar será preservada. Eles pediram que o público evite julgamentos e respeite esse momento delicado. “Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, concluíram.

