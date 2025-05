“Rainha da Beteria”: Virginia Fonseca vira meme em quadro do Fantástico

A confusão começou quando Virginia Fonseca foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio, uma das principais escolas de samba do Rio. A escolha, que já dividia opiniões, virou piada nacional no domingo (25/5), após a Globo exibir uma sátira no quadro Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico.

O vídeo misturava cenas da influenciadora em uma CPI com imagens do anúncio na escola de samba, embalado por uma paródia que dizia: “Tem aposta nova na folia, é a Rainha da ‘Beteria’ […] Bet, bet, bet, bet forte o tamborim […] Põe tigrinho na avenida pra rolar mais um din din.”

Confira o vídeo

Muita gente riu, mas outros viram uma crítica disfarçada. A brincadeira fez referências claras ao envolvimento de Virginia com casas de apostas, tema que recentemente colocou a influenciadora no centro de polêmicas e até mesmo de investigações.

Como reagiu os internautas?

No X (antigo Twitter), os internautas se dividiram entre o deboche e a indignação. “Eu vou falecer kkkkk”, comentou uma. “Demente pra enganar no depoimento e arrumada pra enganar no samba”, ironizou outra. Mas também teve quem apontasse hipocrisia por parte da Globo: “Critica ela, mas passa propaganda de bet a cada intervalo?”, questionou um usuário. “Quero ver a Virginia meter um processo!”, ameaçou outro. “A Globo tá com dor de cotovelo porque ela bomba aos sábados”, opinou uma terceira.

A emissora tem histórico de sátiras, mas desta vez o humor mexeu com uma figura polêmica e com forte presença nas redes. A linha entre crítica e exposição pode ter sido tênue e os internautas notaram.

E Virginia? Vai responder?

Até o momento, a influenciadora não se pronunciou publicamente sobre a paródia. Mas com a repercussão gigantesca, não seria surpresa se ela também aproveitasse os holofotes, seja com uma resposta irônica, um processo ou uma nova publi.

