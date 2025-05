Simone Mendes se emociona ao cantar sem voz e é acolhida pelo público em festival no Paraná

Simone Mendes viveu um dos momentos mais intensos e emocionantes de sua carreira na noite de domingo (25/5), durante sua apresentação no Curitiba Country Festival. A cantora, que estava com a voz bastante rouca e debilitada, decidiu manter o compromisso com os fãs e seguir com o show, mas acabou indo às lágrimas ao explicar sua situação para o público.

O que motivou Simone a subir ao palco mesmo sem voz?

A artista apareceu com dificuldades vocais desde os primeiros momentos da apresentação. Ainda assim, em respeito aos fãs que a aguardavam, optou por seguir com o espetáculo. “Mesmo sem voz, não podia deixar de vir abraçar vocês. Espero que vocês sejam a minha segunda voz essa noite, que a gente faça um show lindo”, disse Simone, em um discurso comovente que arrancou aplausos e gritos de apoio da plateia.

Simone ainda completou: “Uma das piores coisas para o artista é não conseguir fazer com excelência o que mais ama”. O desabafo emocionou o público, que respondeu com gritos de “Simone, eu te amo”, criando uma atmosfera de carinho e acolhimento.

Ela já havia alertado os fãs sobre a rouquidão?

Sim. Horas antes da apresentação, a própria Simone compartilhou com seus seguidores, através dos stories no Instagram, que não estava bem vocalmente. No vídeo, ela aparece tentando preservar a voz e se preparando para o show, com a legenda “ruim voz hoje”, indicando que já sentia os efeitos da rouquidão desde o início do dia.

Mesmo com os cuidados, a voz não melhorou a tempo da apresentação. Ainda assim, Simone mostrou determinação em seguir adiante, reforçando o quanto preza pelo contato com seu público.

