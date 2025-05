Benedito Ruy Barbosa apresenta melhora após internação, mas segue na UTI

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O estado de saúde de Benedito Ruy Barbosa, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, segue inspirando cuidados. O autor, de 94 anos, está internado desde o último dia 20 de maio na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hcor, em São Paulo, após um agravamento da função renal. A informação foi revelada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira.

Neste domingo (25/5), o Hcor divulgou um boletim médico informando que o escritor vem apresentando sinais de melhora. Segundo o documento, assinado pelo diretor técnico Gabriel Dalla Costa e pelo clínico geral Cyrilo Emilio Zuccon Mantovani, Benedito está internado para tratar uma “agudização de um quadro de insuficiência renal crônica”.

Ainda de acordo com a nota, há evolução positiva tanto nos exames laboratoriais quanto no estado clínico geral do paciente, embora ainda não exista previsão de alta hospitalar.

Benedito Ruy Barbosa – Reprodução / Instagram Benedito Ruy Barbosa – Reprodução / Instagram

Como foi a internação?

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, Benedito foi levado ao hospital por familiares depois de um episódio preocupante em casa. O dramaturgo, que convive com Alzheimer e problemas renais, teria retirado por conta própria a sonda urinária que utilizava, o que acabou provocando uma infecção.

Além disso, ele tem apresentado episódios de delírio, quadro comum em pacientes idosos com Alzheimer, o que exige atenção redobrada da equipe médica.

Quem está acompanhando o autor?

Benedito está sendo acompanhado de perto pelos familiares e por uma equipe multidisciplinar no hospital. Apesar da melhora, o quadro ainda inspira cuidados devido à fragilidade da sua saúde e à combinação de fatores como idade avançada, Alzheimer e infecção.

O autor é conhecido por grandes sucessos da televisão brasileira, como Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra, e segue recebendo homenagens e mensagens de apoio de fãs, colegas e admiradores nas redes sociais.

The post Benedito Ruy Barbosa apresenta melhora após internação, mas segue na UTI appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.