Gretchen desabafa sobre saída do Power Couple: “Estava à beira de um AVC”

A participação de Gretchen e Esdras de Souza no Power Couple Brasil, reality de casais da Record, chegou ao fim, mas as razões por trás da desistência do casal continuam sendo assunto nas redes sociais. No último sábado (25/5), a artista recorreu ao Instagram para esclarecer de vez os motivos que a levaram a deixar o programa e revelou detalhes inéditos sobre o impacto emocional da experiência.

Em um vídeo publicado nas redes, Gretchen afirmou que nunca havia sofrido com questões relacionadas à saúde mental antes do reality, mas passou a desenvolver crises durante o confinamento. “Nunca precisei de remédios ou ajuda psicológica, mas ali dentro eu comecei a sentir coisas que nunca senti na vida”, veja vídeo:

A situação se agravou

A artista ainda descreveu um episódio preocupante: “Minhas mãos começaram a entortar, os dedos travaram… Eu estava à beira de ter um AVC”. A situação se agravava pelo fato de ela tentar esconder os sintomas do marido, que também sofre de ansiedade. “Não queria deixar ele ainda mais nervoso”, completou.

Durante o desabafo, a cantora lembrou um momento específico que, segundo ela, foi registrado pelas câmeras do programa. “Teve uma hora em que fui pegar uma panela e simplesmente larguei porque meus dedos travaram. Isso está gravado. Mas ninguém percebeu, porque eu não contei para ninguém”, disse.

Gretchen ainda admitiu que evitou conversar com a produção e os colegas de confinamento para não atrapalhar o andamento do jogo: “Não queria comprometer o desempenho do Esdras ou dos outros casais. Só queria sair dali inteira”.

Ao justificar sua saída, a artista foi categórica: “A vida real é aqui fora. O que acontece lá dentro é só um jogo. Eu quero viver mais, com saúde, e não ia arriscar tudo isso por três meses de reality”. Segundo ela, continuar poderia ter causado danos psicológicos sérios.

Multa contratual

Além das revelações sobre sua saúde, Gretchen também mencionou em entrevistas anteriores que terá de pagar uma multa à Record pela desistência, valor que não foi oficialmente divulgado, mas que reforça o peso da decisão tomada pelo casal.

No fim do vídeo, a cantora mandou um recado direto aos fãs e aos críticos: “Amo os que me amam e até os que me odeiam. Mas quem não sabe o que aconteceu lá dentro, não tem espaço aqui para julgar”.

A postagem viralizou rapidamente, e muitos seguidores demonstraram apoio à decisão da artista, destacando a importância de colocar a saúde física e mental acima de qualquer contrato ou exposição midiática.

