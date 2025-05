Filhas de Glória Maria jogam cinzas da apresentadora no mar em cerimônia emocionante

Mais de um ano após a morte da jornalista e apresentadora Glória Maria, suas filhas, Laura e Maria Matta, prestaram uma última homenagem à mãe em uma cerimônia emocionante. As duas lançaram as cinzas da mãe no mar de Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, um dos destinos preferidos da comunicadora.

O momento foi registrado no documentário Glória, recém-lançado no Globoplay, e comoveu o público com sua delicadeza e simbolismo. Veja vídeo:

Búzios: um lugar especial para Glória

A escolha de Búzios para a despedida não foi por acaso. O balneário era um dos locais mais queridos por Glória Maria, que costumava passar momentos de descanso e reflexão na cidade. A cerimônia íntima reforçou a conexão afetiva entre a jornalista e o mar, elemento que sempre teve grande significado em sua vida.

Durante o documentário, amigos próximos também prestaram homenagens. A cantora Maria Bethânia descreveu a relação que tinha com Glória como profunda e respeitosa: “Ficamos amigas logo, muito próximas. Tínhamos uma relação de respeito, admiração, reverência. Glória era uma grande vedete, uma grande estrela. Ela tinha encanto.”

Já Roberto Carlos, emocionado, teve dificuldades para conter as lágrimas ao lembrar da amiga: “Não posso falar muito da Glória, porque eu choro. Me emociono. É inesquecível, maravilhosa. E tem que estar na memória da gente, nas lembranças.”

Uma carta de amor no Dia das Mães

No último Dia das Mães, Maria Matta também fez questão de homenagear Glória nas redes sociais com uma carta comovente. Em um dos trechos, ela expressa a saudade e o amor eterno que sente pela mãe: “Eu queria muito que você estivesse aqui com a gente. […] Sempre vou repetir: sou muito grata por ser sua filha e por você ser a minha mãe. […] Você sempre será a minha maior inspiração de todas.”

Legado eterno

Glória Maria faleceu em 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos, e deixou uma trajetória marcante na televisão brasileira. Referência no jornalismo, ela também será lembrada por sua coragem, autenticidade e pelo amor dedicado à maternidade e à vida.

