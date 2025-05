Virginia Fonseca quebra o silêncio sobre possível estreia como rainha de bateria da Grande Rio

A influenciadora digital Virginia Fonseca falou pela primeira vez sobre a possibilidade de assumir o posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. A declaração foi dada em entrevista ao portal LeoDias, durante as gravações do reality Rancho do Maia, comandado por Carlinhos Maia, no último fim de semana.

Questionada sobre a informação, Virginia adotou um tom cauteloso: “Não sei… Nada confirmado ainda… Vamos ver. Se é para ser, vai ser. Deus abençoe”, respondeu, sem confirmar oficialmente a novidade.

A notícia de que Virginia substituiria a atriz Paolla Oliveira à frente da Bateria Invocada movimentou o mundo do samba na última sexta-feira (16). Segundo fontes do portal LeoDias, a influenciadora já teria sido escolhida pela diretoria da escola e participado de uma reunião no Rio de Janeiro para tratar dos detalhes de sua estreia na Marquês de Sapucaí, prevista para o Carnaval de 2026.

Quais as expectativas?

Nos bastidores, a expectativa é grande. A presença de Virginia representaria uma nova fase para a Grande Rio, que encerra um ciclo marcante com Paolla Oliveira. Após sete desfiles como rainha, a atriz se despediu do cargo para se dedicar a novos projetos profissionais, entre eles, o remake da novela Vale Tudo, em que viverá a personagem Heleninha Roitman, além de priorizar questões pessoais, como a saúde de um familiar.

Será essa a novidade?

Dias antes dos rumores ganharem força, Virginia já havia prometido uma “grande novidade” aos seus seguidores, o que aumentou ainda mais a especulação sobre sua estreia no Carnaval carioca.

