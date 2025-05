Daniela Beyruti visita sede da Record e levanta especulações sobre parceria entre emissoras

A presidente do SBT, Daniela Beyruti, esteve nesta segunda-feira (19) na sede da Record TV, em São Paulo, para uma reunião com representantes da alta cúpula da emissora. O encontro aconteceu na Barra Funda e chamou atenção nos bastidores da televisão brasileira, por reunir líderes das duas maiores redes privadas do país depois da Globo.

Daniela esteve acompanhada de nomes estratégicos, como Daniel Abravanel e Fernando Fischer, e foi recebida por André Dias, superintendente de Rede da Record, que publicou registros da visita em suas redes sociais. Apesar da divulgação do encontro, os detalhes da conversa permanecem em sigilo.

Cenário de reestruturação e disputas nos bastidores

A visita acontece em um momento de movimentação intensa entre as emissoras, especialmente com a reformulação da grade do SBT. A emissora de Silvio Santos tem apostado em mudanças importantes para reconquistar audiência, o que inclui reformulações no jornalismo e aquisição de novos talentos.

Nos bastidores, a troca de profissionais entre canais aqueceu o mercado. Luiz Bacci, por exemplo, deixou a Record rumo ao SBT, enquanto outros nomes como José Luiz Datena optaram por uma terceira via. Já a Record estaria em tratativas para atrair nomes de peso da concorrência, como Boninho, diretor consagrado da Globo.

Parceria ou apenas cortesia institucional?

Ainda não se sabe se a visita de Daniela Beyruti à Record representa o início de uma possível parceria entre as duas redes ou se se trata apenas de uma aproximação institucional. Nos corredores das emissoras, porém, o encontro foi visto como um gesto incomum — e estratégico — que pode sinalizar mudanças significativas no mapa da televisão aberta brasileira.

