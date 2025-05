Bruna Marquezine e João Guilherme se reencontram em show no Rio após término

Bruna Marquezine e João Guilherme voltaram a aparecer no mesmo evento após o término do relacionamento. O reencontro aconteceu na noite de sábado (17/5), no Circo Voador, no Rio de Janeiro, durante o show da cantora Marina Sena. Apesar do fim do namoro em fevereiro, os dois pareceram manter uma relação tranquila e madura.

Acompanhados por um grupo de amigos, entre eles a cantora Juliette, ex-BBB. Bruna e João foram vistos se divertindo no local. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram os dois no mesmo círculo de amigos, sugerindo que o contato entre eles segue amigável.

Bruna Marquezine e João Guilherme. Foro: Reprodução / Redes Sociais Bruna Marquezine e João Guilherme. Foto:

Vídeo levanta rumores nas redes

Um vídeo que circulou no X (antigo Twitter) mostrou um momento que parece ser um rápido abraço entre João Guilherme e Bruna Marquezine. Apesar de a gravação não ser completamente clara, muitos internautas acreditam que a mulher abraçada por João é de fato a atriz. Logo após o cumprimento, ela se afasta, mas o gesto foi o suficiente para gerar comentários entre os fãs do ex-casal. Veja vídeo:

Bruna e João anunciaram o fim do namoro em fevereiro de 2025, após cerca de um ano juntos. O romance começou discretamente, mas ganhou os holofotes com aparições públicas e registros carinhosos, como beijos no aeroporto Santos Dumont e presença conjunta em festivais e eventos do meio artístico.

Vida que segue?

Apesar da repercussão do reencontro, nenhuma das partes se pronunciou sobre uma possível reaproximação. Ao que tudo indica, Bruna e João estão focados em manter a amizade e seguir suas respectivas rotinas, sem alimentar rumores.

