Após queda do palco, Marrone fala sobre recuperação: “Ainda não consigo tocar sanfona”

Durante um show realizado no dia 10 de maio, em Goiânia, Marrone, da dupla com Bruno, sofreu uma queda do palco que resultou em ferimentos sérios. Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (18/5), o cantor deu detalhes do momento e das lesões: “Esse dedo tentando segurar… Minha mão ainda dói. Foram 15 pontos”, disse ele, que também trincou cinco costelas.

O que mudou na rotina do cantor após a queda

Conhecido por tocar acordeon nos palcos, Marrone revelou estar impossibilitado de praticar sua paixão musical por conta das dores. “Vim da roça, aprendi a tocar sanfona na roça. Foi ela que me inspirou. E agora não consigo tocar”, contou emocionado. A sanfona, símbolo de suas origens, agora espera pela plena recuperação.

A parceria com Bruno, que já dura quase quatro décadas, se mostrou ainda mais sólida diante da situação. “Quero agradecer meu parceiro, meu irmão, por estarmos juntos há 39 anos”, afirmou Marrone. Bruno também compartilhou sua apreensão: “Eu fiquei mais tranquilo sabendo que ele estava acordado”.

Como Marrone tem lidado com a recuperação?

Com fé e resiliência, o cantor tem buscado força espiritual para enfrentar o processo de recuperação. “O que temos que passar, vamos passar. Às vezes, é para abrir mais a nossa mente”, refletiu. Ele ainda destacou a importância de oferecer segurança e estrutura ao público: “O público precisa ver um palco bonito, com estruturas maravilhosas”.

Entre as demonstrações de carinho, Marrone lembrou com humor da ligação de Leonardo. “Ele me ligou, brincalhão como sempre”, contou, sorrindo. O episódio reforçou a rede de apoio que o cerca, seja de amigos, da equipe ou dos fãs.

Essa foi a primeira vez que Marrone passou por algo assim?

Não. Anos atrás, o cantor sobreviveu a uma queda de helicóptero — outro episódio marcante em sua trajetória. Agora, mais uma vez, ele enfrenta um desafio com fé, paciência e a certeza de que a música e o carinho do público são parte fundamental do seu recomeço.

