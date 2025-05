Luana Piovani detona Virginia Fonseca após depoimento na CPI das Bets

SIGA NO

A passagem de Virginia Fonseca pela CPI das Apostas Esportivas, na última terça-feira (13), foi marcada por sorrisos, bordões e… muita polêmica. Mas quem definitivamente não achou graça foi Luana Piovani. A atriz usou seu Instagram para criticar abertamente a influenciadora digital e chamou atenção pelo tom ácido de seus comentários.

Virginia foi convocada para depor sobre sua ligação com casas de apostas on-line, um tema que vem preocupando autoridades e sociedade por conta dos riscos de vício, especialmente entre os mais jovens. Porém, o clima descontraído da influenciadora durante a audiência, que durou mais de três horas, virou alvo de críticas.

Luana não perdoou

Nos stories, Piovani repostou uma crítica feita por um internauta que se disse incomodado com a forma leve com que Virginia tratou o assunto. “Esse sorriso de quem tá ciente da impunidade, vive do vício dos outros… Patético e triste”, dizia o post.

Luana, então, acrescentou: “Parem de fazer cruéis famosos.” Mas foi além e mais dura. Ao comentar o uso de bordões e bênçãos por parte de Virginia durante a sessão, disparou: “Essa excomungada falando de Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela.”

CPI das Bets: o que está em jogo

A CPI das Bets investiga o impacto das plataformas de apostas esportivas no Brasil e como influenciadores têm promovido esse tipo de serviço. Durante o depoimento, Virginia foi questionada sobre sua responsabilidade social ao emprestar sua imagem a uma empresa do setor.

O depoimento dividiu opiniões nas redes: enquanto alguns defenderam a influenciadora, outros acharam o tom da audiência leve demais para um tema tão sério. Entre os críticos mais contundentes, Luana Piovani, como de costume, não economizou nas palavras.

