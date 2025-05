SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O cantor Netinho, de 58 anos, conhecido pelo hit “Milla”, voltou a praticar atividades físicas após receber alta hospitalar. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (14/5), o artista aparece pedalando e comemorando a retomada da rotina. “Depois de meses sem pedalar, estou de volta!”, escreveu ele, ressaltando que só retomou os exercícios com autorização médica.

Qual o diagnóstico do cantor?

Netinho foi diagnosticado em fevereiro com linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Desde então, tem mantido os fãs informados sobre as etapas do tratamento, que inclui quimioterapia e, futuramente, um transplante de medula óssea.

Netinho Foto: Reprodução / Instagram Cantor Netinho Netinho

Na última sexta-feira (9/5), o cantor celebrou a alta hospitalar após concluir o terceiro ciclo de quimioterapia no Hospital Aliança Star Rede D’Or, em Salvador. Em um vídeo animado, ele agradeceu o carinho dos fãs e comemorou: “Estou de alta! Olha que beleza! Estou indo para casa.”

O que vem a seguir?

Após o término da quimioterapia, Netinho se prepara para a próxima etapa do tratamento: o transplante de medula. A equipe médica acompanha sua recuperação com atenção, enquanto o cantor se mostra otimista e disposto a enfrentar os desafios com leveza e esperança.

O artista tem usado suas redes sociais para manter uma postura positiva e inspiradora, agradecendo à médica responsável, Dra. Glória Bomfim Arruda, e incentivando os seguidores a cuidarem da saúde. “Nada faço sem autorização médica”, reforçou ele, mostrando responsabilidade e disciplina mesmo nos momentos mais difíceis.

The post Netinho retoma rotina de exercícios durante tratamento contra câncer appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.