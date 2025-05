Pedro Scooby fala sobre relação com Luana Piovani: “Não somos inimigos”

Durante uma conversa com o portal Paparazziando, no aeroporto do Rio de Janeiro, Pedro Scooby comentou sobre a atual convivência com a ex-mulher, Luana Piovani. Apesar de um passado recente marcado por embates judiciais e polêmicas públicas, o surfista garantiu que a relação está mais pacífica: “Está tudo bem com ela, a gente se fala. Não somos inimigos, não!”, afirmou Scooby, destacando que os dois têm conseguido manter o diálogo.

O que motivou os conflitos entre o ex-casal?

A relação entre Pedro e Luana foi marcada por disputas na Justiça portuguesa, especialmente após Scooby entrar com um processo pedindo que a atriz fosse proibida de falar sobre ele e os filhos nas redes sociais. Em abril de 2024, a Justiça acatou o pedido, impondo a Luana uma ordem de silêncio sobre o tema. Desde então, a atriz acumulou sete multas, que somam cerca de R$ 96 mil, por violar a decisão judicial e continuar se manifestando publicamente sobre o ex-marido.

Apesar dos atritos anteriores, Scooby e Piovani têm adotado uma postura mais conciliadora. A mudança parece ter sido motivada pelo desejo mútuo de priorizar o bem-estar dos filhos. Luana, inclusive, já declarou em entrevistas e publicações nas redes sociais que a convivência com o ex está “maravilhosa” e que ambos estão comprometidos em manter uma relação respeitosa.

Como Luana tem lidado com a nova dinâmica familiar?

A atriz também comentou, recentemente, sobre o impacto da mudança do filho Dom para o Brasil, onde vive com Scooby. Ela confessou que sente a ausência do primogênito, mas acredita que a experiência pode ser benéfica para o adolescente. Mesmo com as diferenças, Luana reforçou que a comunicação entre ela e Scooby melhorou: “A gente tem conversado, principalmente sobre as crianças. É difícil, mas estamos tentando acertar”, disse em uma de suas publicações.

O casal, que já protagonizou diversas manchetes por seus desentendimentos, parece agora trilhar um caminho de convivência mais madura, ainda que os desafios não estejam completamente superados.

