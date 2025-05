Zuri chega ao mundo: Ludmilla e Brunna Gonçalves celebram nascimento da primeira filha

SIGA NO

A cantora Ludmilla e a influenciadora Brunna Gonçalves anunciaram, nesta quarta-feira (14/5), o nascimento da filha Zuri. O casal fez uma publicação conjunta no Instagram para dividir a novidade com seus seguidores.

“Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo! 14/05/2025”, escreveram, emocionadas.

Famosos celebram a nova fase da família

Nos comentários da publicação, amigos e famosos celebraram a chegada da bebê. A atriz Maisa escreveu: “Ah que amor, bem-vinda Zuri”. A cantora Pocah também deixou sua mensagem: “Seja bem-vinda, pequena Zuri! Jesus abençoe vocês”. Já o apresentador João Silva desejou: “Parabéns, muita luz”.

Direto da maternidade, a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, compartilhou a alegria com os seguidores. “Gente, obrigada pelo tanto de carinho. Sim, a Zuri já nasceu, como vocês viram, e estou muito feliz e grata a Deus. Minha bebezinha veio perfeitinha, ela é maravilhosa! Meu Deus, é impossível não se apaixonar”, disse nos stories.

Ela ainda brincou com a vontade de levar a neta para casa: “Eu já queria pegar a Zuri e correr com ela do hospital, mas não dá, né? Tem que esperar o tempo certinho. Ela é a coisa mais linda e perfeita deste mundo!”

Nascimento aconteceu em Miami

Zuri nasceu nos Estados Unidos. Desde o início de abril, Brunna está em Miami, onde o casal preparou um quartinho especial para a bebê. A nova morada da família é um apartamento de luxo avaliado em cerca de R$ 13,5 milhões.

Com a chegada de Zuri, Ludmilla e Brunna iniciam um novo capítulo cheio de amor, descobertas e felicidade.

