Virginia Fonseca diz que “vai pensar” em parar de divulgar casas de apostas

Durante seu depoimento na CPI das Bets, nesta terça-feira (13), a influenciadora Virginia Fonseca afirmou que não se arrepende de ter divulgado casas de apostas. Questionada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS) sobre os impactos sociais dessas campanhas, Virginia respondeu: “Eu não me arrependo de absolutamente nada que eu já fiz na minha vida. Tudo serve de ensinamento, e hoje estou aqui para colaborar.”

Ela pretende parar com esse tipo de publicidade?

Indagada se continuará promovendo plataformas de apostas, Virginia afirmou que ainda está refletindo sobre o tema. “Vou pensar sobre, não vou mentir”, declarou.

A influenciadora ressaltou que seu trabalho é focado em publicidade e lembrou que diversos setores também se beneficiam desse mercado: “Gostaria que a senhora chamasse aqui todos os times de futebol, todos os eventos patrocinados, todas as emissoras, porque tudo hoje tem bet.”

Como funcionam os vídeos em que ela aparece ganhando dinheiro?

Virginia esclareceu que os vídeos em que aparece ganhando valores em cassinos virtuais não representam apostas feitas com dinheiro próprio. Segundo ela, as gravações foram realizadas em contas fornecidas pelas próprias plataformas, com login e senha de acesso exclusivos para fins publicitários.

Ela já apostou com dinheiro real?

Sim, Virginia confirmou que já utilizou casas de apostas com recursos próprios. No entanto, explicou que os vídeos promocionais, que muitas vezes mostram ganhos elevados, são gravados em contas especiais e não refletem sua experiência real como jogadora.

“É uma conta que é feita pra eu jogar, não necessariamente é uma conta fake”, afirmou. “O mesmo aplicativo que eu divulgo são os que eles usam”, completou.

