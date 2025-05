Nova mansão de Anitta dificulta andamento de processo de R$ 1 milhão

SIGA NO

Depois de se envolver em uma disputa judicial com uma farmacêutica, Anitta enfrenta outra batalha nos tribunais. Desta vez, a estilista Lucia Helena da Silva, dona da marca Ropahrara Moda Exótica, move uma ação contra a cantora e a rede varejista C&A, cobrando uma indenização de R$ 1 milhão. A acusação gira em torno do uso de peças da marca em videoclipes famosos, sem os devidos créditos, e da suposta apropriação indevida das criações por parte da C&A.

Nova mansão vira obstáculo jurídico

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a ação, que teve início em setembro de 2024, enfrenta dificuldades para avançar por um motivo inusitado: a mudança de Anitta para uma nova mansão. A estilista afirma que os dados da cantora registrados na Justiça ficaram desatualizados, tornando praticamente impossível localizá-la para dar continuidade ao processo.

Em março, a autora do processo informou à Justiça que Anitta estaria nos Estados Unidos para se apresentar no Festival Coachella. A apresentação, no entanto, foi cancelada por “motivos pessoais”, e a ausência da cantora impediu que a citação fosse realizada. Após aguardar 30 dias, a estilista voltou a se manifestar em abril, reforçando que, por conta da fama internacional da artista, é difícil identificar seu paradeiro.

Busca judicial pelo novo endereço

Para tentar localizar a cantora, Lucia Helena solicitou que o Judiciário utilize os sistemas Renajud e Infojud, que acessam dados de veículos e informações da Receita Federal. A juíza responsável atendeu ao pedido no dia 25 de abril. Caso as buscas não surtam efeito, a estilista também pediu que sejam enviados ofícios à Receita Federal, Detran e concessionárias de serviços públicos, na tentativa de identificar o novo endereço da artista.

