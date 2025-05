Beth Goulart celebra legado de Nicette Bruno e estreia espetáculo sobre Clarice Lispector

SIGA NO

Em cartaz com o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, a atriz Beth Goulart falou com carinho sobre a nova temporada da peça no Rio de Janeiro e relembrou o legado afetivo e artístico de sua mãe, a consagrada atriz Nicette Bruno, falecida em 2020.

“Recebo amor todos os dias por causa da minha mãe. É como se ela tivesse se tornado uma figura de afeto coletivo. Por isso, costumo dizer que ela foi a ‘mãe do Brasil’, porque despertava esse amor em todo o país”, afirmou Beth, emocionada.

Um símbolo de amor e generosidade

Nicette Bruno, além do talento reconhecido por décadas de carreira, foi lembrada pela filha como uma mulher espiritualizada, generosa e profundamente conectada com o outro. “Ela era muito mais que uma grande artista. Era uma mulher de alma linda, com uma capacidade de empatia rara. Tenho orgulho de ser sua filha e de continuar esse legado de amor”, declarou.

Nascida em Niterói, Nicette estreou na Globo em 1981 com o seriado Obrigado, Doutor, após longa trajetória no teatro. Ganhou uma nova geração de fãs ao interpretar Dona Benta no Sítio do Pica-Pau Amarelo (2001–2004) e brilhou em novelas como Selva de Pedra, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia e Perigosas Peruas. Faleceu aos 87 anos, vítima de Covid-19, em dezembro de 2020.

Clarice Lispector nos palcos

Atualmente, Beth Goulart vive outra grande mulher da cultura brasileira nos palcos. No monólogo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, ela interpreta a escritora e mergulha no universo existencial da autora.

“Esse espetáculo representa muito na minha trajetória. Não sou só atriz aqui, sou criadora, adaptei os textos, dirigi e interpreto. Clarice toca fundo nas emoções e ajuda o público a se reencontrar consigo mesmo. É uma forma de arte que cura e transforma”, afirmou.

A peça está em cartaz no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, até o dia 22 de junho.

