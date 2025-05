Gato Preto registra filha com Bia Miranda após negar paternidade

SIGA NO

O influenciador digital Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, surpreendeu os seguidores ao anunciar, nesta terça-feira (29/4), que foi até um cartório para registrar a filha Maysha, nascida na semana passada. A publicação feita em seu Instagram mostra o momento da assinatura dos documentos, com a legenda: “Hora de registrar Maysha”.

A atitude vem dias depois de uma forte polêmica envolvendo o casal. Afinal, por que ele havia negado a paternidade? O que motivou a mudança de postura tão repentina?

Na última quarta-feira (23/4), enquanto Bia Miranda já estava em trabalho de parto, Gato Preto afirmava publicamente que não era o pai da criança. Na mesma época, circulava um vídeo dele trocando carícias com uma mulher loira não identificada, aumentando ainda mais a tensão entre os dois. O vídeo foi divulgado um dia após o término com Bia.

Mas o que aconteceu depois?

Horas após a publicação polêmica, Bia deu entrada na maternidade no Rio de Janeiro. Diante da repercussão, Gato Preto voltou atrás, alegando que o vídeo com a loira era antigo e que havia sido publicado num momento de raiva após uma discussão com a ex-companheira.

Ele pediu desculpas publicamente, dizendo que pretende mudar e que o nascimento da filha foi um sinal de que os dois devem tentar seguir juntos. Bia, por sua vez, permitiu que ele visitasse a bebê e não impôs barreiras ao contato entre pai e filha.

A reconciliação é possível? O relacionamento pode resistir aos escândalos públicos? O tempo dirá. Por ora, Maysha já tem oficialmente o nome do pai nos documentos.

