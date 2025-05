Preta Gil embarcou nesta segunda-feira (12/5) para os Estados Unidos, onde seguirá com um novo ciclo de tratamento contra o câncer. A decisão veio após o esgotamento das possibilidades terapêuticas no Brasil. Em março, a cantora já havia adiantado sua intenção de buscar alternativas fora do país durante participação no Domingão com Huck.

“Já fizemos tudo que podíamos no Brasil. Agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, afirmou na ocasião, agradecendo o fato de poder se tratar com dignidade e reconhecendo seu privilégio: “Se eu tenho essa condição de ir para fora, eu vou.”

Preta Gil – Reprodução / Redes Sociais Preta Gil – Reprodução / Redes Sociais

Como foi a despedida antes da viagem?

No último domingo (11/5), Dia das Mães, Preta reuniu amigos e familiares mais próximos para um encontro íntimo em seu apartamento em São Paulo. Entre os presentes estavam Gominho, Fernanda Paes Leme, Malu Barbosa e sua neta, Sol de Maria.

“Foi um bloco da Preta improvisado, mas cheio de amor”, escreveu Pedro Rocha, amigo da cantora, nas redes sociais. “Preta parte amanhã para continuar a busca por sua cura, e eu e todo mundo desejamos que tudo corra bem na próxima fase do tratamento. A gente te ama muito, Preta.”

O que vem a seguir no tratamento?

A nova etapa inclui o uso de medicamentos ainda não disponíveis no Brasil. A artista segue confiante e cercada de apoio. A mudança de país representa, para ela, uma esperança renovada de cura, aliada à certeza de que está fazendo tudo o que pode para superar a doença.

The post Preta Gil embarca para os EUA em busca de nova etapa no tratamento contra o câncer appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.