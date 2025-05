Vídeo: Zé Felipe perde a paciência e xinga Luana Piovani após críticas à esposa

A temperatura subiu no mundo das celebridades. Após Luana Piovani detonar a postura de Virginia Fonseca durante seu depoimento na CPI das Bets, quem resolveu entrar na briga foi Zé Felipe, marido da influenciadora. O cantor partiu para o ataque nas redes sociais e disparou palavrões contra a atriz, elevando ainda mais o tom da polêmica.

Visivelmente irritado, o filho do cantor Leonardo publicou um vídeo no Instagram em que chamou Luana Piovani de “Matusalém” e mandou um recado direto: “Vai tomar no seu c*, pelo amor de Jesus Cristo, filha”. A gravação foi apagada pouco tempo depois, mas já havia circulado entre os fãs e perfis de fofoca, ganhando grande repercussão.

Confira o vídeo

Teve mais gente se metendo?

Sim. A mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha, também entrou na discussão e fez questão de defender a nora. Com um tom debochado, escreveu: “Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas? Assim, ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo…”. O comentário foi interpretado por muitos como uma provocação direta à atual fase de Luana na televisão.

O que aconteceu?

Tudo começou com a participação de Virginia na CPI das Bets, em Brasília. Convocada para prestar esclarecimentos sobre sua parceria com plataformas de apostas on-line, a influenciadora adotou um tom leve e bem-humorado durante a sessão, o que gerou críticas sobre sua postura diante de um assunto delicado.

Luana, que costuma usar suas redes para comentar pautas sociais, se indignou com o comportamento da influenciadora. Ela compartilhou o post de um internauta que dizia que Virginia “vive do vício dos outros” e reagiu com dureza: “Parem de fazer cruéis famosos”. A atriz ainda chamou Virginia de “excomungada” e desejou que “o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela”.

