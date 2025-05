Marrone recebe alta após queda em show e seguirá recuperação em casa

O cantor Marrone, parceiro de Bruno na famosa dupla sertaneja, teve alta do hospital nesta terça-feira (13/05). Ele continuará a recuperação em casa após o acidente sofrido durante um show no último sábado (10/05), em Goiânia (GO). A informação da queda foi publicada inicialmente pelo portal LeoDias.

De acordo com um comunicado oficial da equipe de Marrone, o cantor está bem, mas permanecerá em repouso. A expectativa é que ele receba alta médica completa no início da próxima semana. Enquanto isso, Bruno continuará cumprindo os compromissos da dupla sozinho. As próximas apresentações estão confirmadas para os dias 15, em Palmas (TO), e 17, em Recife (PE).

Perda de memória e ferimentos

Em um áudio enviado a um amigo e que circula nas redes sociais, Marrone contou que chegou a perder a memória após a queda. Ele relatou ainda que uma luz forte no palco vinha atrapalhando sua visão desde o início do show, o que pode ter causado o acidente.

Lesões exigiram cirurgia

Marrone sofreu um corte próximo ao supercílio e precisou levar pontos na cabeça. Além disso, fraturou um dedo da mão esquerda, que passou por cirurgia, e teve cinco costelas trincadas. Apesar da gravidade dos ferimentos, o cantor apresenta boa recuperação e deve retomar a agenda em breve.

