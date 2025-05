Whindersson Nunes é processado por instalação irregular de ar-condicionado em condomínio de luxo

Whindersson Nunes, um dos humoristas e influenciadores mais populares do país, está sendo acionado judicialmente por um condomínio em Barueri, na Grande São Paulo, onde possui um apartamento. O motivo? A instalação de um sistema de ar-condicionado supostamente em desacordo com as regras do edifício.

Segundo a síndica do condomínio, os equipamentos teriam sido instalados de forma diferente do que é previsto no manual do proprietário, o que teria causado impacto direto na fachada do edifício, algo proibido pela convenção condominial. Além disso, a estrutura do prédio teria sido comprometida pela instalação fora dos padrões técnicos recomendados.

Houve tentativa de acordo antes da Justiça?

De acordo com a ação, a administração chegou a notificar o humorista solicitando que ele fizesse as adequações necessárias, mas não houve retorno. “O réu optou por ignorar essas diretrizes”, afirma um trecho do processo, que foi divulgado pelo portal Hora Top.

O condomínio pede que Whindersson regularize a situação e pague multa diária de R$ 500, limitada a 60 dias, além de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios. O valor total da causa foi estipulado em R$ 1 mil.

E agora, como o humorista deve reagir?

Até o momento, Whindersson Nunes não se pronunciou publicamente sobre o processo. A expectativa é que o caso siga tramitando na Justiça caso não haja um acordo extrajudicial nos próximos dias.

