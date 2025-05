Após condenação Carlinhos Maia faz pronunciamento e diz que imagem era “meme”

A Justiça de Mato Grosso condenou o influenciador Carlinhos Maia ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais a Luiz Antônio dos Santos, de 31 anos, morador do estado, após o uso da imagem dele em uma publicação considerada ofensiva. O caso foi julgado nesta terça-feira (6) e corre em segredo de Justiça.

O que aconteceu?

Em 2023, Carlinhos Maia fez uma postagem comparando o próprio rosto, após um procedimento estético, com a imagem de Luiz Antônio, que possui uma má formação óssea.

Carlinhos Maia -Reprodução/ Instagram

A publicação viralizou e gerou revolta nas redes sociais. Luiz afirmou na época que se sentiu humilhado e desrespeitado. “É desumano o que ele falou, o que ele fez. É preciso respeito, acho repugnante o humor estúpido que debocha da condição física das pessoas”, declarou Luiz em entrevista anterior.

Na decisão, a Justiça reconheceu que houve dano moral, uma vez que a exposição pública e jocosa da imagem de Luiz Antônio reforçou estigmas e causou sofrimento à vítima. O juiz determinou o pagamento da indenização como forma de reparação.

Carlinhos Maia se pronunciou?

Sim. Após a repercussão da sentença, Carlinhos Maia comentou o caso em suas redes sociais, classificando a decisão como “estranha” e afirmando que não sabia que se tratava de uma pessoa real.

“Algum de vocês deve estar vendo em alguns portais que a Justiça do Mato Grosso está me pedindo R$ 200 mil. Deixa eu explicar pra vocês. Eu acho isso um absurdo. Eu doaria até mais do que isso para alguma instituição do Mato Grosso”, afirmou.

O influenciador explicou que, na época, estava se recuperando de uma cirurgia e usou uma imagem enviada por um seguidor, acreditando que se tratava de um meme antigo da internet. “Essa imagem desse rapaz está na internet há muitos e muitos anos. Eu não fazia ideia se era brasileiro, se era de qualquer lugar. Repostei o que um seguidor me mandou. Logo em seguida, quando entendi que se tratava de uma condição congênita, pedi desculpas.”

Carlinhos também disse que vai recorrer da decisão. “Não tenho problema nenhum em doar esse valor ou até mais para uma instituição. Mas achei esse pedido estranho. Vamos recorrer.”

E agora?

Com a condenação, Carlinhos Maia tem o direito de apresentar recurso. Caso a decisão seja mantida, ele deverá realizar o pagamento. O episódio reacende o debate sobre os limites do humor, o uso de imagens de terceiros na internet e a responsabilidade de influenciadores nas redes sociais.

