SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A separação de MC Ryan SP e Giovanna Roque ganhou novos capítulos nesta segunda-feira (5/5), quando o cantor usou as redes sociais para se posicionar diante das acusações de traição. Em uma sequência de vídeos nos stories do Instagram, ele explicou o que, segundo ele, realmente aconteceu e declarou que ainda ama a ex. Confira o vídeo:

Mas afinal, houve traição?

MC Ryan garante que não. Segundo sua versão, os dois já estavam separados há alguns dias quando Giovanna apareceu de surpresa em sua casa na praia e encontrou algumas garotas por lá. “As meninas estavam com meus amigos. Eu nem estava em casa”, afirmou o funkeiro. Ele garante que não teve nenhum envolvimento com ninguém.

O cantor conta que os dois tinham combinado de conversar no mesmo dia, mas a surpresa de Giovanna acabou antecipando o reencontro. “Ela chegou e viu uma cena, mas não sabe o que realmente estava acontecendo. Quero muito poder explicar”, disse ele, revelando que tem tentado contato com a ex desde então.

Apesar da confusão, MC Ryan afirma que seus sentimentos permanecem os mesmos. “Amo a Giovanna, independente de qualquer coisa. Ela é a mãe da minha filha”, declarou. Ele também pediu desculpas ao público pelo desgaste da situação, mas fez questão de reforçar que não cometeu nenhuma traição. “Todo mundo sabe que a gente se ama. É nítido.”

Será que a ex vai ouvi-lo? Até o momento, Giovanna Roque não respondeu publicamente às declarações do funkeiro.

The post Vídeo: MC Ryan SP nega traição e faz apelo à ex em meio a polêmica appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.