É impossível não sentir essa dor com você”, diz Ana Maria Braga a Tati Machado

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para expressar sua dor e solidariedade à amiga e colega de emissora, Tati Machado. A apresentadora do Mais Você lamentou profundamente a perda do primeiro filho de Tati, Rael, que faleceu aos oito meses de gestação.

“Recebi essa notícia com o coração apertado”, escreveu Ana. “Você sabe que estou aqui, sempre. De braços e coração abertos. Nossa proximidade me faz sentir como se fosse da família – um pouco mãe, um pouco vó – e é impossível não compartilhar essa dor com você.”

O que Ana Maria disse sobre o luto de Tati?

Em um desabafo tocante, Ana falou sobre a dor de uma perda tão precoce e silenciosa. “Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica”, declarou. Ela encerrou sua homenagem com palavras de apoio e esperança: “Você é forte, é luz, é amor. E esse amor continua, mesmo na ausência. Te amo para sempre. Conte comigo.”

A equipe de Tati Machado divulgou uma nota oficial informando que a jornalista deu entrada na maternidade no dia 12 de maio, após perceber a ausência de movimentos do bebê. Exames confirmaram a parada dos batimentos cardíacos, por causas ainda desconhecidas.

Até aquele momento, a gestação de Rael transcorria de forma saudável, já na 33.ª semana.

Quando a gravidez foi anunciada?

Tati Machado havia anunciado sua primeira gravidez em dezembro de 2024, durante uma edição do Mais Você, ao lado de Ana Maria Braga. Rael era fruto de seu relacionamento com o empresário Bruno Monteiro.

