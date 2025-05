SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Jojo Todynho voltou a falar abertamente sobre suas posições políticas durante uma entrevista ao canal “Pleno News”, concedida nesta terça-feira (29/4). Aos 28 anos, a cantora reafirmou que sempre foi uma mulher de direita e que não se arrepende de suas declarações públicas.

Jojo Todynho – Reprodução / Instagram

Ela se arrepende de ter se posicionado?

Sem rodeios, Jojo foi direta ao ser questionada sobre seu alinhamento político: “Não me arrependo de nada”. Segundo ela, sua postura sempre esteve alinhada com os valores que aprendeu em casa. “Sempre fui uma mulher de direita, pelos meus princípios, pela minha criação”, afirmou, deixando claro que essa visão não é algo recente ou construído com base em modismos.

A apresentadora Monique Mello perguntou se Jojo sentiu alguma pressão para “voltar” a se alinhar com a esquerda, e a resposta veio rápida: “Nunca fui de esquerda”. Jojo esclareceu que, apesar de já ter recebido convites para se posicionar sobre pautas consideradas progressistas, sempre recusou. “Só posso falar sobre o que vivi”, declarou

Ela acredita que há oportunismo nas causas sociais?

Sim. Jojo criticou quem se aproveita de discursos e lutas que não viveu para ganhar visibilidade. Ela contou ter ficado chocada ao ver uma amiga se apropriar de uma história falsa para se beneficiar de uma causa. “Jamais teria coragem de fazer isso”, disse, reforçando seu compromisso com a verdade e a autenticidade.

A fala de Jojo evidencia sua disposição de continuar firme em suas convicções, mesmo diante de críticas ou pressões externas. Ela deixa claro: não fala por conveniência, fala por vivência.

The post Jojo Todynho reafirma convicções políticas: “Sempre fui de direita, não me arrependo” appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.