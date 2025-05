Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia emocionante no interior de SP

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz oficializaram a união no último sábado (3), em uma cerimônia discreta e elegante no interior de São Paulo. O casal compartilhou com os fãs, fotos dos momentos mais marcantes da celebração e não faltou emoção.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Isis e Marcus aparecem lendo os votos um para o outro, visivelmente emocionados. “Hoje, meu amor, faço de você o meu porto, e edifico em você o que por muitas vezes duvidei existir”, declarou Isis, emocionando não apenas o noivo, mas também os convidados presentes.

Isis Valverde e Marcus Buaiz – Reprodução / Instagram

Filhos participaram da cerimônia

O casamento ganhou um toque ainda mais especial com a presença dos filhos. José Marcus e João Francisco, filhos de Marcus com a cantora Wanessa Camargo, e Rael, filho de Isis com o modelo André Resende, participaram ativamente da cerimônia, reforçando o clima de união familiar.

Após a cerimônia, os noivos celebraram com uma festa em grande estilo. O evento contou com um buffet sofisticado, a tradicional primeira valsa do casal e um show exclusivo do cantor Silva. A noite terminou com um set animado comandado pelo DJ Felipe Mar.

Discretos em relação à vida pessoal, Isis e Marcus apostaram em uma celebração íntima, mas repleta de significado e dividiram com o público um pedacinho da emoção que marcou esse novo capítulo em suas vidas.

