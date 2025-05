Linn da Quebrada fala sobre internação: “Meus vazios emocionais quase me engoliram”

Três semanas após receber alta de uma clínica de reabilitação, Linn da Quebrada retornou aos palcos com um show marcado por emoção e força. Em entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo (11/5), a atriz, cantora e ex-participante do BBB22 abriu o coração sobre sua recente internação, o uso abusivo de substâncias e a busca por reconstrução pessoal.

“Eu estou com medo”, confessa Linn

Durante a conversa, Linn falou com franqueza sobre os sentimentos que a acompanham nesse processo: “Eu quero jogar com a verdade… Eu estou com medo. Tenho medo do que as pessoas vão sentir ao me ver”. A artista também destacou como sua trajetória foi marcada por dores antigas, rejeições e a ausência de referências paternas: “Na minha criança, sinto que é ela que está pedindo pra mim: ‘Me ama, me dá um pouco de amor-próprio’”.

Linn revelou que esta foi sua segunda internação em menos de um ano. A primeira ocorreu em abril de 2024, de forma involuntária. “Não foi, de pronto, uma decisão minha, mas eu aceitei. Porque eu não aceitava que estava adoecida. Não entendia o que era depressão.” Já na segunda vez, ela contou que se sentiu acolhida e amada, mesmo diante da exposição pública.

Linn da Quebrada / Reprodução – TV Globo Linn da Quebrada / Reprodução – TV Globo Linn da Quebrada / Reprodução – TV Globo

O vídeo que circulou era fake news?

A cantora também aproveitou para desmentir boatos. Um vídeo que circulou nas redes sugeria que ela estaria na Cracolândia, em São Paulo, o que Linn rebateu com firmeza: “Nem era perto da Cracolândia. Mas, sim, eu estava em vulnerabilidade e em situação de uso abusivo de substâncias”. A artista lamentou como a desinformação e o preconceito ainda moldam a forma como corpos marginalizados são tratados.

Em um dos momentos mais comoventes da entrevista, Linn leu trechos de seu diário pessoal. “Se eu não cuidar dos meus vazios emocionais, eles vão me comer viva. Se hoje eu decido ficar e permanecer em casa, sóbria, lúcida, limpa, é por amor.” Com essa declaração, a artista reforça que sua recuperação é um ato contínuo de resistência, autocuidado e amor-próprio.

The post Linn da Quebrada fala sobre internação: “Meus vazios emocionais quase me engoliram” appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.