Luisa Arraes prestigia show de Chico Chico, apontado como seu novo affair

Luisa Arraes marcou presença no show de Chico Chico, na noite deste domingo (27), no Centro Cultural Casa Estação da Luz, em Olinda, Pernambuco. A atriz foi acompanhada do pai, o cineasta Guel Arraes, e outros familiares para prestigiar a apresentação do músico de 31 anos, filho da saudosa cantora Cássia Eller.

Luisa Arraes e Chico Chico – Reprodução / Redes Sociais

Como foi o show que reuniu diferentes ritmos?

Chico Chico apresentou seu espetáculo Estopim em formato solo, apenas com seu violão, e contou com participações especiais de artistas como Juliano Holanda, Martins e Juba. A performance trouxe uma fusão de elementos urbanos do rock, música eletrônica e ritmos populares brasileiros como maracatu, boi, baião, galope e pagodão, além de versões de clássicos de Chico César, Rita Lee, Zé Ramalho, Bob Dylan, entre outros.

Antes de engatar o suposto novo relacionamento, Luisa Arraes foi casada com o ator Caio Blat, com quem manteve uma união desde 2017. O término foi confirmado em outubro do ano passado, após rumores de crise. O casal, que defendia um casamento aberto e morava em casas separadas, sempre falou abertamente sobre viver uma relação sem posse.

