Xuxa revela que ainda dá banho em Sasha e fala sobre relação de afeto com a filha

Durante participação no Wow Cast nesta terça-feira (15/4), Xuxa Meneghel falou abertamente sobre a conexão que mantém com a filha Sasha, hoje com 26 anos. A apresentadora surpreendeu ao contar que ainda cultiva gestos de carinho que remetem à infância da jovem.

“A gente conversa muito. A gente põe em dia todas as conversas e depois a gente dorme junto, ou a gente toma banho junto. É aquela coisa de, na hora do banho, eu realmente lavo ela como se fosse um bebê. Depois, seco o cabelo dela como se fosse a minha criancinha, e a gente fica conversando”, compartilhou Xuxa.

Recuperando o tempo perdido?

A eterna Rainha dos Baixinhos explicou que esses momentos são, de certa forma, uma tentativa de compensar a ausência que sentiu na infância de Sasha, por conta da intensa agenda de trabalho. “Ela já é uma mulher, mas para mim é aquele bebê que eu sonhei tanto e que eu não aproveitei tanto. Então a gente precisa desse momento”, refletiu.

Xuxa e Sasha – Foto: Reprodução / Redes sociais

Vergonha ou timidez?

Xuxa também relembrou episódios delicados da infância da filha. Em entrevista à Revista Caras, revelou que chegou a sentir que Sasha tinha vergonha de ser sua filha. Ela contou que, quando alguém dizia que as duas se pareciam, Sasha não reagia e isso a deixava magoada.

Esse sentimento, no entanto, mudou após Sasha prestar uma homenagem à mãe em um ensaio para a revista Elle. A jovem, estudante de Moda, recriou visuais marcantes da carreira de Xuxa e a própria apresentadora só descobriu depois que a ideia havia partido da filha.

“Foi ali que entendi que ela me admirava”, contou Xuxa, emocionada.

