Saory Cardoso revela motivo após Marcello Novaes anunciar término à imprensa

Marcello Novaes, de 62 anos, surpreendeu o público ao anunciar que está solteiro. A revelação aconteceu durante a festa de lançamento da novela Dona de Mim, da TV Globo, nesta quarta-feira (16). Em entrevista à revista Quem, o ator disse que o relacionamento com a influenciadora Saory Cardoso, de 29 anos, chegou ao fim e garantiu estar “100% focado no trabalho”.

Ao ser questionado sobre como estava conciliando o novo trabalho com a vida pessoal, Marcello foi direto: “A gente não está mais junto”. Em seguida, enfatizou que está com as energias voltadas para a saúde e para o novo papel como vilão da trama das 7. “É difícil fazer uma novela e ainda cuidar da saúde. Mal tenho tempo para os exercícios que estava acostumado a fazer. Meu foco agora é minha saúde e meu trabalho”, disse.

Como ela reagiu a essa entrevista?

Logo após a divulgação da entrevista, Saory Cardoso usou os Stories do Instagram para reagir à notícia, e o tom foi de mágoa. Ela afirmou que o término foi decidido por Marcello há poucos dias, por telefone, e revelou que isso aconteceu logo após ela ter feito um procedimento estético nos glúteos, o qual teria incomodado o ator.

“É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone (…). Não espero empatia de alguém que encerra uma relação de três anos por telefone e já expõe tudo publicamente dessa forma”, escreveu a influenciadora.

As Indiretas seriam para o ex?

Mais tarde, Saory publicou duas mensagens enigmáticas que soaram como recados diretos para o ex-companheiro: “Narcisistas não querem parceiros, querem plateia, aplauso e submissão.” “Ele faz questão de te diminuir, porque precisa se sentir maior.”

Como era o Romance de Marcello e Saory?

Marcello e Saory viveram um relacionamento longe dos holofotes e assumiram publicamente o namoro apenas em 2023, embora estivessem juntos há cerca de três anos. O ator, que já foi casado com Letícia Spiller e tem dois filhos, Pedro Novaes, de 28, e Diogo Novaes, de 30, sempre preservou sua vida amorosa. Porém, a forma como anunciou o término dessa vez não passou despercebida.

