Últimas palavras de fé: Papa Francisco deixa recado aos jovens antes de falecer

Durante a Jornada Mundial da Juventude de 2023, realizada em Lisboa entre 1 e 6 de agosto, o Papa Francisco dirigiu-se com especial ênfase aos milhões de peregrinos presentes no Parque Tejo. Na Missa de Envio, diante de cerca de 1,5 milhão de fiéis, o pontífice proferiu as icônicas palavras: “Não tenham medo. Vocês são o presente e o futuro”, convidando-os a abraçar a vida sem receios e a manter o coração sempre aberto ao amor de Cristo. Em seguida, reforçou: “Não se deve temer a vida, mas sim o fechamento do coração”, ressaltando que o verdadeiro desafio é permanecer generoso e acolhedor em meio às adversidades do mundo.

Quando e como ocorreu seu falecimento?

O Vaticano anunciou oficialmente que o Papa Francisco, cujo nome de batismo era Jorge Mario Bergoglio, faleceu às 7h35 da manhã de segunda?feira, 21 de abril de 2025, na Casa Santa Marta, residência pontifícia no Vaticano. Aos 88 anos, o bispo de Roma encerrou sua trajetória terrena em meio a contínuos cuidados médicos. O comunicado, lido pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo, afirmou: “Esta manhã, às 07h35 (06h35 em Lisboa), Francisco regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja.” A notícia comoveu fiéis em todo o mundo e marcou o fim de um pontificado iniciado em março de 2013.

Menos de 24 horas antes de seu falecimento, Francisco surpreendeu milhares de fiéis ao surgir na varanda da Basílica de São Pedro para a tradicional bênção “Urbi et Orbi” de Páscoa. Embora visivelmente debilitado, em cadeira de rodas, o pontífice proferiu um breve “Feliz Páscoa” e percorreu a Praça de São Pedro a bordo do papamóvel, saudando as multidões que se estendiam pelo entorno. O gesto, registrado pela transmissão oficial da Santa Sé, foi celebrado como um ato de entrega e coragem, mas também evidenciou seu estado de saúde fragilizado. Poucas horas depois, o Vaticano confirmaria sua morte.

Qual era seu estado de saúde recente?

Desde janeiro de 2025, o pontífice enfrentava problemas respiratórios sérios. Internado por 38 dias no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, foi tratado inicialmente por bronquite, que evoluiu para infecção polimicrobiana e, posteriormente, pneumonia bilateral. Teve alta em 23 de março, após a mais longa hospitalização de seu papado. Além das complicações pulmonares, Francisco sofreu duas quedas em dezembro de 2024 e em janeiro de 2025 agravando dores no quadril e no nervo ciático e comprometendo sua mobilidade. Essas intercorrências de saúde limitaram suas atividades públicas nos últimos meses de vida.

O que simboliza sua última mensagem aos jovens?

As últimas palavras de Francisco aos jovens ressoam como um legado de esperança, coragem e participação ativa na transformação social. Primeiro papa jesuíta, latino?americano e não europeu em mais de 1.500 anos, ele pautou seu pontificado na opção preferencial pelos pobres, no diálogo inter?religioso e nas reformas da Cúria Romana. Ao conclamar os jovens a não temerem a vida, reforçou sua visão de uma Igreja próxima, sinodal e comprometida com os desafios do século XXI. Esse apelo final permanece como convite contínuo à audácia evangelizadora e à construção de um mundo mais justo e compassivo.

