Após negação de Gato Preto, Buarque demonstra apoio a Bia Miranda e à filha recém-nascida

Buarque surpreendeu ao visitar Bia Miranda na madrugada desta quinta-feira (24), poucas horas após o nascimento de Maysha, filha da influenciadora. A bebê nasceu prematura, com 33 semanas, e está internada na UTI. A visita do cantor aconteceu logo após Samuel Sant’Anna, o Gato Preto apontado como pai da criança, negar publicamente a paternidade.

Mesmo não estando mais em um relacionamento com Bia, Buarque demonstrou solidariedade. Os dois têm um filho juntos, Kaleb, e o funkeiro fez questão de se mostrar presente nesse momento delicado. “Parabéns, guerreira. Conte comigo no mínimo pra tudo. O que é de berço não se compra”, escreveu ele ao posar para uma foto ao lado da ex.

A amizade resistirá ao caos?

Antes da visita, Buarque desabafou sobre o peso emocional do dia. “Destruído fisicamente e mentalmente… Seja bem-vinda, Maysha. Que você e seu irmão consigam dar juízo e paz pra mãe de vocês. Ela merece”, escreveu, elogiando a força de Bia. Ele ainda destacou que, mesmo separados, seguirá lutando ao lado dela: “Quer vocês achem que é amor ou vontade de voltar, problema de vocês”.

Enquanto isso, Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, fez uma publicação polêmica em que simula agredir uma mulher com um pão. Ao ser confrontado por uma seguidora que o chamou de pai da bebê, ele negou: “Não sou o pai da criança”. A postagem foi feita poucas horas antes do parto de Bia.

