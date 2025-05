Ex de Marcello Novaes reage a término de Carol Nakamura e Guilherme Leonel: “Cansa ser saco de pancadas”

SIGA NO

A repercussão do término entre Carol Nakamura e Guilherme Leonel movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (12/5). O casal, que vinha enfrentando turbulências, colocou um ponto final na relação e o relato emocionado de Guilherme gerou uma onda de reações. Entre os comentários, uma figura inesperada chamou atenção: Saory Cardoso, ex-namorada de Marcello Novaes, resolveu se manifestar e também abrir o coração.

“Chega uma hora que a gente cansa de ser saco de pancadas. O amor não precisa suportar tudo!”, escreveu Saory, em resposta a uma postagem de Guilherme. A influenciadora viveu um relacionamento de três anos com Marcello Novaes, mas a relação terminou de forma conturbada. À época, Saory chegou a comentar que o ator não aprovou um procedimento estético que ela teria feito no bumbum.

Recomeçar é a única saída?

Após o fim do namoro, Saory compartilhou reflexões sobre dar novos passos e se afastar de situações que já não agregam. “É hora de não perder mais tempo com o que não vale a pena. Seguir em frente, abraçar novas oportunidades. Uma nova vida, com mais fé, mais amor, mais gratidão”, escreveu a cirurgiã-dentista nas redes sociais.

Guilherme expôs mágoas do casamento?

O modelo Guilherme Leonel também desabafou ao anunciar o fim da união com Nakamura. Em texto forte e emotivo, ele revelou ter se sentido cobrado em excesso pela ex-companheira. “Me entreguei por completo. Vivi intensamente por nós dois, lutei com tudo o que tinha. Literalmente dei meu sangue pra realizar sonhos que eram nossos. Foram dias, noites e madrugadas de esforço”, desabafou.

O término segue dando o que falar e, ao que tudo indica, ainda deve render novas declarações nos próximos dias.

