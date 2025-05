Após polêmica, Duda Guerra se pronuncia sobre treta com Antonela Braga

Duda Guerra quebrou o silêncio nesta terça-feira (6) e falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo seu nome e o da influenciadora Antonela Braga. Segundo Duda, a tensão começou durante uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul, onde ambas estavam acompanhadas de outros criadores de conteúdo.

A confusão teria começado quando Antonela tentou seguir não apenas o Instagram privado de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, mas também o chamado “dix”, uma conta exclusiva para melhores amigos.

O que é o “dix” de Benício Huck?

No vídeo, Duda explicou que o perfil dix do namorado é usado para compartilhar conteúdos mais íntimos, voltados apenas a um círculo muito próximo de amigos. “Não é uma conta comum. O Benício já é uma pessoa reservada, e o dix é ainda mais fechado. É onde ele posta o que não colocaria no perfil principal”, explicou a nora de Luciano Huck. “Eles nem se conhecem, nunca se viram. Não faz sentido ela querer esse tipo de acesso.”

Antonela se defende

Antonela também se pronunciou sobre o assunto e comparou o interesse no filho dos apresentadores com o de qualquer outro famoso. “É como seguir o Cauã Reymond”, disse.

Duda, no entanto, discordou: “Não, ele não é nenhum Cauã da vida. O Cauã tem Instagram aberto. O do meu namorado não. Não é só seguir e pronto.”

O desentendimento teria acontecido logo no primeiro dia da viagem e acabou sendo testemunhado por outros influenciadores. Apesar do incômodo, Duda preferiu esclarecer tudo publicamente após os rumores ganharem força nas redes sociais.

