Lexa se emociona ao relembrar perda da filha e revela homenagem em nova música

No programa “Conversa com Bial”, exibido nesta segunda-feira (5/5), Lexa abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais dolorosos de sua vida: a perda da filha Sofia, que faleceu três dias após o nascimento. Em um relato comovente, a cantora falou sobre o processo de luto, a importância da rede de apoio e a forma que encontrou para transformar a dor em arte.

Lexa foi direta ao expressar a intensidade do luto materno. “Não tem como superar um filho, é insuperável. Você aprende a conviver com essa dor”, disse, visivelmente emocionada. A artista ressaltou ainda a importância do apoio emocional. “O Ricardo foi um grande parceiro, mas têm mulheres que não têm isso, e precisam lidar com tudo sozinhas.

A música como forma de cura?

Durante a entrevista, Lexa revelou que compôs uma nova música em homenagem à filha. A canção é uma tentativa de eternizar Sofia e canalizar o sofrimento de forma sensível e criativa. A arte, para ela, tornou-se um refúgio.

A dor quase levou Lexa a apagar todas as fotos de Sofia das redes sociais, mas foi sua mãe, Darling, quem insistiu em guardar os pequenos objetos que restaram da bebê. “Hoje dou graças a Deus por minha mãe ter guardado a toquinha. Isso me aquece o coração. Imagina se num impulso eu tivesse jogado tudo fora”, refletiu.

É possível encontrar força na vulnerabilidade?

Lexa não escondeu o impacto da perda. Ela relembrou o momento em que segurou a filha pela primeira e única vez, após duas paradas cardíacas: “Peguei minha filha para sentir o pesinho dela, olhei cada detalhe. Depois virei as costas e disse: ‘Não quero ver mais nada’.”

Com uma fala sincera e tocante, Lexa emocionou o público ao mostrar que, mesmo em meio à dor mais profunda, é possível encontrar caminhos de resistência, memória e amor.

