Climão: Neymar se afastou de Bruna Biancardi após desentendimento

A lesão sofrida por Neymar Jr. no músculo semimembranoso da coxa esquerda, no dia 23 de abril, não apenas o afastou dos treinos como também abalou seu estado emocional. Segundo o portal LeoDias, o jogador ficou visivelmente incomodado com Bruna Biancardi por ela manter a comemoração da Páscoa mesmo diante de seu momento delicado. O resultado? Neymar preferiu se isolar em outro cômodo da casa e quase não apareceu na confraternização da Sexta-feira Santa, realizada em 25 de abril.

O pai do craque, tentando aliviar o clima, chegou a levar um pastor para conduzir uma bênção, o que fez Neymar participar brevemente do encontro, mas logo voltou a ficar sozinho e pensativo. O jogador não apareceu nos registros da festa, reforçando os rumores de distanciamento.

Neymar – Reprodução / Instagram

Estaria o craque enfrentando uma nova fase de reclusão emocional?

Ainda segundo o portal LeoDias, tanto o pai quanto a mãe, Nadine, demonstraram preocupação com o filho e acreditam que a aproximação de Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, e Helena, sua filha com Amanda Kimberlly, possa ajudar a melhorar o ânimo do atleta. As duas bebês, que têm poucos meses de diferença, podem ser o elo de união em meio ao momento turbulento do camisa 10.

