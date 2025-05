Ratinho homenageia neto Noah, que completa 7 anos com uma história de superação

SIGA NO

apresentador Carlos Massa, o Ratinho, emocionou os seguidores ao homenagear o neto Noah, que completou 7 anos neste sábado (12/4). Em uma publicação nas redes sociais, Ratinho compartilhou um vídeo com momentos especiais da família ao lado do menino e escreveu uma mensagem carinhosa: “Hoje é aniversário do meu netinho Noah. Parabéns, meu amor! Vovô te ama muito, meu lindo. Viva o Noah!”.

Noah nasceu com hidrocefalia, condição que exige cuidados constantes, mas não impediu que ele crescesse rodeado de amor e carinho.

Ratinho – Foto: Reprodução / Instagram

Como o amor pode desafiar diagnósticos e estatísticas?

Noah é filho de Gabriel Massa e Bruna Januário, que também fez questão de celebrar o aniversário do filho nas redes sociais. Ela descreveu o menino como um “milagre” que desafia expectativas desde a gestação. “Meu menino de olhos brilhantes, que chegou desafiando todas as estatísticas e mostrando que amor, cuidado e fé movem montanhas”, escreveu Bruna, emocionada. Ela ainda ressaltou que, apesar das limitações, Noah é uma criança feliz, carinhosa e cheia de vida. “Você é o presente mais bonito que eu já recebi”, completou.

Apesar de manter a vida pessoal com certa discrição, Ratinho já comentou publicamente sobre a condição do neto em outras ocasiões. Em uma entrevista em 2023, ele definiu Noah como “um anjinho” da família e reforçou o compromisso de todos com o cuidado e o amor incondicional.

