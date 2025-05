Maria Gladys desmente boatos sobre ajuda financeira da neta e esclarece polêmicas recentes

SIGA NO

Nos últimos dias, o nome de Maria Gladys, atriz consagrada de 85 anos, voltou aos holofotes em meio a uma onda de especulações sobre sua saúde, finanças e paradeiro. Após a repercussão da primeira matéria desta coluna, que revelou detalhes da atual fase vivida pela artista, ela conversou novamente conosco para esclarecer os últimos acontecimentos e pedir respeito à sua história.

Ajuda financeira da neta? “Não recebi nada”

Circulou na imprensa a informação de que a neta da atriz teria enviado auxílio financeiro. Gladys, no entanto, nega com firmeza.

“Ela não me ligou, não mandou nada. Eu não estou sabendo de ajuda nenhuma e, sinceramente, nem quero saber dessas fofocas”, afirmou a atriz, por telefone, em tom de desabafo.

Sobre o áudio que gerou repercussão: “Foi um mal-entendido”

Recentemente, um áudio da atriz veio a público, gerando interpretações sobre um possível problema envolvendo sua filha. Maria Gladys esclarece que houve um mal-entendido e reforça o carinho que tem pela família. “Eu não sei mexer em conta, nem na internet. Falei aquilo num momento de desabafo, mas não foi uma acusação. A Maria Thereza é uma ótima filha, e eu a amo muito”, disse.

Estava desaparecida? Nada disso

Também foi divulgado que a atriz estaria desaparecida e até vivendo em situação de rua. A informação é falsa. Maria Gladys viajou para Jacutinga, cidade do interior de Minas Gerais, por vontade própria. “Eu amo esse lugar. Aqui é tranquilo, gosto de tomar minha cervejinha, conversar com os amigos. Quero viver aqui e seguir trabalhando”, contou. Ela explicou que a pousada onde está hospedada a acolheu e, em retribuição, ela topou fazer um vídeo institucional para ajudar na divulgação do local.

O Disque-Denúncia chegou a publicar um comunicado pedindo informações sobre o paradeiro da atriz, o que contribuiu para o aumento da especulação. Mas ela nunca esteve desaparecida, apenas escolheu viver com mais simplicidade, longe da confusão da cidade grande.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Pronta para voltar à ativa: “Me chamem pra trabalhar!”

Apesar de todas as notícias desencontradas, Maria Gladys garante estar em plena forma.

“Me chamem pra trabalhar! Estou lúcida, estou ótima, cheia de gás!”, afirmou com entusiasmo. O desejo de continuar ativa permanece firme, assim como a paixão pela vida e pela arte que marcaram sua trajetória.

Um pedido: menos especulação, mais empatia. Por fim, Maria Gladys fez um apelo emocionado. “Minha filha está enfrentando uma disputa judicial pela guarda do filho. Ela é uma mãe maravilhosa, e eu estou preocupada com ela. Toda família tem seus problemas, mas eu amo todos os meus filhos e netos. Só peço que parem de inventar coisas sobre a minha vida. Me deixem em paz.”

Mesmo longe dos estúdios, Maria Gladys segue sendo um ícone da dramaturgia brasileira. Sua história merece respeito, sua voz precisa ser ouvida, sem ruídos, sem distorções.

