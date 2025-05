Boninho registra “Casa do Patrão” e indica possível estreia de reality no SBT

O diretor Boninho, agora no SBT, movimentou os bastidores da televisão ao registrar a marca “Casa do Patrão” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A novidade animou os fãs de realities, especialmente por envolver o nome de peso por trás do sucesso do “Big Brother Brasil”, da TV Globo.

A Logotipo é uma pista do programa?

O registro, feito em nome de José Bonifácio Brasil de Oliveira, inclui um logotipo com as iniciais “C” e “P”, sugerindo de forma clara a identidade visual do novo projeto. As atualizações mais recentes no INPI datam de 11 e 12 de março, e o processo segue aguardando o prazo de possíveis oposições.

Um detalhe chamou a atenção dos fãs mais atentos: Boninho já havia mostrado o símbolo registrado em uma publicação no Instagram, feita em 9 de março. Na legenda, ele escreveu: “Estamos perto de mostrar essa novidade! CP 2025”, deixando claro que a estreia pode estar próxima.

SBT aposta alto no entretenimento?

A chegada de Boninho ao SBT marca uma nova fase na emissora, que busca se reposicionar no entretenimento. Com o possível lançamento de “Casa do Patrão”, o canal promete concorrer diretamente com os principais realities da TV aberta. Agora, resta aguardar os próximos passos do diretor.

