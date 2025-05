Karametade celebra 30 anos de sucesso e paixão pelo pagode

Em 2025, o grupo Karametade comemora três décadas de carreira, reafirmando seu lugar entre os nomes mais marcantes do pagode romântico brasileiro. Com um som envolvente, letras apaixonadas e uma legião de fãs fiéis, o grupo conquistou o país nos anos 90 e continua ativo, colecionando sucessos e momentos memoráveis.

Início e ascensão ao estrelato

Formado em 1995, o Karametade surgiu no auge da explosão do pagode romântico, ao lado de grupos como Soweto, Exaltasamba e Art Popular. Com a voz marcante de Vavá, o grupo logo se destacou com hits como “Decisão”, “Morango do Nordeste”, “Se Melhorar Estraga” e “Ilusão”, que ainda embalam corações apaixonados até hoje.

O álbum de estreia foi um fenômeno de vendas e abriu caminho para turnês lotadas e presença constante na mídia. O carisma dos integrantes e a linguagem acessível das músicas fizeram com que o grupo se tornasse referência no gênero.

Transformações e legado

Ao longo dos anos, o Karametade passou por mudanças na formação, incluindo a saída temporária de Vavá para carreira solo, mas sempre manteve a essência romântica e o ritmo contagiante do pagode. O grupo soube se reinventar e adaptar-se aos novos tempos sem perder sua identidade.

Com mais de 2 milhões de discos vendidos e inúmeros prêmios, o Karametade se tornou símbolo de uma geração que viveu intensamente os anos dourados do pagode.

Quais são os novos projetos?

Para celebrar os 30 anos de história, o Karametade anunciou uma turnê especial pelo Brasil, relembrando os maiores sucessos e prometendo surpresas para os fãs. Além disso, o grupo prepara o lançamento de um documentário que contará bastidores da trajetória e depoimentos inéditos dos integrantes.

Três décadas de amor à música

Mais que um grupo de pagode, o Karametade é parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. São 30 anos de histórias embaladas por canções que falam de amor, saudade, esperança e recomeços. Um legado que continua vivo e pulsante, provando que o verdadeiro sucesso é aquele que atravessa o tempo.

