Humberto Carrão evita imprensa e foge de pergunta sobre Cauã Reymond

Em meio às polêmicas que tomaram conta dos bastidores da nova versão de Vale Tudo, Humberto Carrão protagonizou um momento de tensão ao se recusar a dar entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, que divulgou a informação com exclusividade. O ator chegou a concordar em conversar com a jornalista, mas mudou de ideia e saiu do local às pressas, escoltado por seguranças, aparentemente para evitar perguntas sobre sua suposta briga com Cauã Reymond.

Qual o motivo da fuga?

Segundo o portal, Carrão teria evitado a entrevista justamente para escapar de questionamentos envolvendo o clima conturbado entre ele e Cauã. Os dois estariam protagonizando uma série de desentendimentos nos bastidores da novela, que conta com uma das produções mais aguardadas do ano, marcando os 60 anos da Globo.

Humberto Carrão – Foto: Reprodução / Redes Sociais Dublês – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Há mais tretas nos bastidores?

Sim. Além do atrito com Carrão, Cauã Reymond também estaria envolvido em uma confusão com a atriz Bella Campos. O desentendimento teria sido tão sério que exigiu a presença de dublês e teria causado burburinho nas redes sociais. O clima tenso se espalhou a tal ponto que nenhum outro ator, diretor ou produtor aceitou conversar com a equipe do portal.

A direção da Globo está preocupada?

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, o desconforto já chegou ao alto escalão da emissora. A Globo estaria enfrentando uma verdadeira operação de contenção de danos para preservar a imagem da novela e reorganizar o elenco, na tentativa de manter o projeto nos trilhos em meio ao caos nos bastidores.

Com tantas polêmicas, Vale Tudo corre o risco de ter seu desempenho comprometido, apesar das grandes expectativas. A emissora, no entanto, segue apostando na força do remake para celebrar seu aniversário de seis décadas e deve intervir diretamente para conter os ânimos do elenco.

Enquanto os bastidores fervem, o público aguarda para saber se a tensão ficará apenas nos corredores da emissora ou se poderá afetar o resultado final na tela.

