Último adeus a Francisco: Entenda os três ritos do funeral papal

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Nos próximos dias, a Igreja Católica dará início ao funeral do Papa Francisco, com ritos divididos em três etapas principais. Essas cerimônias foram reformuladas recentemente pelo próprio pontífice, com o objetivo de torná-las mais simples e alinhadas à sua visão pastoral.

Como começa a despedida de um papa?

A primeira etapa aconteceu já na segunda-feira (21), logo após a confirmação oficial da morte de Francisco. A Igreja selou os aposentos papais, marcando o início do luto oficial. Nas próximas horas, o corpo será vestido com batina branca e vestes vermelhas, símbolos da pureza e do martírio e colocado em uma urna funerária de madeira simples.

Quando o corpo será levado à Basílica de São Pedro?

Segundo o Vaticano, na manhã de quarta-feira (23), a urna será levada em procissão até a Basílica de São Pedro, onde ficará exposta por três dias. Durante esse período, fiéis do mundo todo poderão se despedir do papa. A exposição será feita de forma mais discreta, já que Francisco também aboliu a exigência de caixões elevados para exibição pública.

Papa Francisco – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O que muda com a reforma aprovada por Francisco?

Cinco meses antes de sua morte, o pontífice aprovou uma reforma que altera a tradição funerária dos papas. A tradicional sequência de três caixões de cipreste, chumbo e carvalho foi reduzida para uma única urna de madeira revestida com zinco.

Além disso, Francisco escolheu ser enterrado fora do Vaticano, rompendo com a prática centenária. Seu corpo será levado à Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, local onde ele frequentemente orava antes e depois de suas viagens apostólicas.

Após o período de visitação, um pano branco será colocado sobre seu rosto. Em seguida, será celebrada uma missa fúnebre com homilia dedicada à sua vida e legado espiritual. Por fim, o corpo seguirá em procissão por Roma até seu local de descanso eterno.

Segundo o mestre de cerimônias litúrgicas do Vaticano, monsenhor Diego Ravelli, as mudanças foram pensadas para “mostrar ao mundo que o funeral do papa é o de um pastor humilde, e não o de um chefe de Estado”.

The post Último adeus a Francisco: Entenda os três ritos do funeral papal appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.