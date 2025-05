Vaticano abre velório de Francisco para visitação pública a partir desta quarta

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O Vaticano inicia nesta quarta-feira (23) a despedida oficial do papa Francisco, com um velório aberto ao público que se estenderá por três dias na Basílica de São Pedro. Em vida, o pontífice fez questão de simplificar os rituais tradicionais, como forma de reafirmar sua marca de humildade até o fim.

A cerimônia terá início às 9h (4h de Brasília), quando o corpo deixará a Casa Santa Marta em procissão até a Basílica. O cortejo seguirá pela Praça Santa Marta, atravessará a Praça dos Protomártires Romanos e passará pelos Arcos dos Sinos, encerrando o trajeto na Praça de São Pedro.

Por que o papa decidiu simplificar o ritual de despedida?

Diferente dos velórios papais anteriores, o corpo de Francisco será exposto diretamente no caixão, sem o uso de plataformas ou adornos. O Palácio Apostólico, que costumava integrar o percurso, foi retirado da rota a pedido do próprio papa. O camerlengo da Santa Sé, cardeal Kevin Farrell, presidirá a procissão e conduzirá a Liturgia da Palavra.

Outro pedido pessoal de Francisco foi em relação ao próprio caixão. Em vez das tradicionais três urnas cipreste, chumbo e carvalho, ele será enterrado em um único caixão de madeira, com revestimento interno de zinco.

Basílica de São Pedro / Reprodução / redes sociais

A visitação pública acontecerá nos seguintes horários:

• Quarta (23): das 11h às 0h (6h às 19h de Brasília);

• Quinta (24): das 7h às 0h (1h às 19h de Brasília);

• Sexta (25): das 7h às 19h (1h às 14h de Brasília).

O funeral oficial será no sábado (26), às 10h (5h de Brasília), com missa celebrada na Praça de São Pedro pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais. A cerimônia marcará o início dos novemdiales, os nove dias de orações após a morte de um papa.

Atendendo a outro desejo pessoal, Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma e não na cripta da Basílica de São Pedro, como seus antecessores.

The post Vaticano abre velório de Francisco para visitação pública a partir desta quarta appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.