Vídeo: Veja momento em que fiéis se despedem do Papa em emocionante cerimônia

Cidade do Vaticano

Milhares de fiéis se reuniram nesta quarta-feira (23) para prestar a última homenagem ao Papa em uma solene cerimônia de translado que marcou o início dos ritos fúnebres no Vaticano. O cortejo percorreu as ruas da Cidade do Vaticano até a Basílica de São Pedro, onde o corpo do pontífice será velado antes do funeral oficial.

O caixão foi conduzido por 14 homens, em um percurso silencioso e reverente, ladeado pela tradicional Guarda Suíça, que prestou continência durante toda a procissão. Cânticos em latim, entoados por um coro litúrgico, acompanharam o trajeto e comoveram os presentes, muitos dos quais rezavam, cantavam ou observavam em profundo silêncio.

Confira vídeo

Vestidos de preto e com velas nas mãos, peregrinos de várias partes do mundo expressavam dor e gratidão pelo legado deixado pelo líder da Igreja Católica.

Ao chegar à Basílica de São Pedro, o caixão foi recebido por cardeais e membros do alto clero, que farão as orações de abertura do velório oficial. O corpo ficará exposto para visitação pública nos próximos dias, antes da cerimônia de exéquias, que será presidida pelo Papa emérito ou outro representante do alto escalão eclesiástico, como prevê o protocolo em caso de falecimento papal.

A cerimônia reforça a grandeza do momento histórico e a comoção mundial diante da partida de uma figura que marcou gerações com sua mensagem de paz, humildade e esperança.

