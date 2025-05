Gloria Perez rompe o silêncio e revela elenco de novela vetada pela Globo

SIGA NO

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta-feira (10/4), a autora Gloria Perez revelou detalhes inéditos de Rosa dos Ventos, novela que teve sua produção recusada pela TV Globo. Entre os nomes confirmados para o elenco estavam Grazi Massafera, Murilo Benício, Giovanna Antonelli, Sheron Menezzes, Rômulo Estrela e Isis Valverde.

Do que se trataria a trama?

A história giraria em torno de Cibele (Grazi Massafera), uma ex-modelo que reencontra Murilo (Murilo Benício), empresário influente que foi seu admirador no passado. Murilo, agora casado com Mabel (Giovanna Antonelli), se envolve com Cibele e, ao descobrir que ela está grávida, exige que ela aborte. Diante da recusa da jovem, ele simula uma reconciliação e a submete a um aborto forçado, após dopá-la.

Onde se passaria a trama?

A novela teria o Rio Grande do Sul como cenário principal, com destaque para a paisagem dos cânions da região, um território pouco explorado nas novelas brasileiras, segundo a autora. Na trama, Mabel, esposa de Murilo, é uma mulher ambiciosa que sonha com uma carreira política e contrata uma assessora interpretada por Sheron Menezzes para ajudá-la a se adaptar à cultura local. Rômulo Estrela e Isis Valverde também viveriam um casal na história.

Qual motivo da recusa da Globo?

Segundo Gloria Perez, o projeto foi vetado pela emissora devido ao tema central da narrativa: o aborto. A Globo teria solicitado alterações no enredo para suavizar ou retirar a abordagem, o que foi negado pela autora. “Tirar o aborto seria como tirar o macaco do King Kong”, comparou.

Além do aborto forçado, a novela trataria da violência contra a mulher e das consequências psicológicas e físicas desse tipo de abuso uma abordagem que, segundo Gloria, segue sendo necessária e urgente.

Sem planos de apresentar a novela a outras plataformas

Mesmo com a recusa, Gloria Perez demonstrou respeito pela emissora onde construiu sua carreira por mais de quatro décadas. Ela também informou que não pretende apresentar a sinopse a outras emissoras ou plataformas de streaming, já que a Globo mantém os direitos sobre a obra e não lhe devolveu o projeto.

