Filha de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do pai e prevê alta em breve

Durante sua participação na 8ª edição do “Prêmio Sim à Igualdade Racial”, realizada nesta quarta-feira (7/5), Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, concedeu entrevista à revista Quem e trouxe atualizações sobre o estado de saúde do pai, internado desde o final de abril com um quadro de pneumonia e derrame pleural.

A influenciadora, que também participou de A Fazenda, demonstrou otimismo e gratidão pelo carinho que a família tem recebido do público desde que Arlindo sofreu um AVC em 2017 e passou a viver em condição acamada.

Qual o estado de saúde atual de Arlindo Cruz?

Segundo Flora, o cantor está estável e demonstra uma surpreendente força de vontade:

“Meu pai está bem, estável. Ele tem muita vontade de viver. Arlindão tem muito tesão em viver. Até quando a gente começa a desacreditar, ele mostra que está ali, firme, que quer continuar com a gente”, afirmou.

A filha do sambista ainda reforçou que, por estar acamado há oito anos, sustos como esse se tornam recorrentes: “Foi pneumonia, muito tempo deitado, né? Vira e mexe, a gente passa por isso, mas ele sempre reage.”

Quando Arlindo deve receber alta?

A família está confiante de que a internação terminará em breve. Flora adiantou que o retorno para casa pode ocorrer nos próximos dias: “A gente acredita que no máximo em uma semana, dez dias, ele esteja de volta pra casa. Temos muita fé e amor, e isso nos move.”

Arlindo Cruz foi hospitalizado no dia 29 de abril com um quadro de derrame pleural, que ocorre quando há acúmulo de líquido na membrana que reveste os pulmões. A condição compromete a respiração e exige atenção médica rigorosa, principalmente em pacientes com histórico delicado de saúde, como é o caso do cantor.

Como a família tem lidado com o momento?

Além de atualizações sobre o quadro clínico, Flora aproveitou a entrevista para agradecer o apoio do público: “Quero aproveitar para agradecer o carinho. Nessa nova temporada de internação, recebemos muito amor, orações, palavras de força… É isso que mantém a gente de pé. Se ele está vivo, é por causa disso também.”

