Débora Nascimento deixa de seguir Allan Souza e levanta rumores de término

A relação entre Débora Nascimento e Allan Souza Lima pode ter esfriado. Após meses de discrição e poucas aparições públicas, a atriz deixou de seguir o ator nas redes sociais, gesto que bastou para os fãs começarem a especular um possível término. Até o momento, nem Débora nem Allan se pronunciaram sobre o assunto, mas os indícios virtuais já movimentam as redes sociais.

O que motivou a suspeita de separação?

A movimentação foi percebida por internautas atentos que notaram a ausência de Débora entre os seguidores de Allan. O ator, por outro lado, continua seguindo a atriz e ainda mantém registros do casal em seu perfil no Instagram. A falta de reciprocidade e o silêncio do casal aumentaram os rumores.

Quando começou o romance?

O relacionamento entre os dois foi apontado pela primeira vez logo após o último réveillon, quando Allan encerrou seu namoro com Rafa Kalimann, no fim de 2024. Em janeiro deste ano, Débora e Allan foram flagrados juntos em clima de intimidade, levantando as primeiras suspeitas de um novo casal no meio artístico.

Débora Nascimento e Allan Souza – Reprodução / Instagram Débora Nascimento e Allan Souza – Reprodução / Instagram

Desde então, trocaram raras interações públicas, mantendo a discrição como marca do relacionamento, mas sem esconder completamente o vínculo.

Apesar do gesto de unfollow, o fato de Allan não ter apagado as fotos ao lado de Débora e seguir mantendo o perfil inalterado abre margem para interpretações diversas. Entre os fãs, há quem acredite que o afastamento pode ser temporário, enquanto outros veem o movimento como definitivo.

Até que ambos falem abertamente, o status da relação segue no campo da especulação.

